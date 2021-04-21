https://news.day.az/politics/1336028.html Азербайджан выполняет большую работу для обеспечения прочного мира в регионе - посол Индонезии
Азербайджан выполняет большую работу для обеспечения прочного мира в регионе - посол Индонезии
"Азербайджан выполняет большую работу для обеспечения прочного мира в регионе".
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид на встрече со спикером Сахибой Гафаровой.
Дипломат сообщил, что побывал на освобожденных территориях Азербайджана и рассказал об увиденном. Он отметил, что азербайджанское государство проводит большую работу по восстановлению и реконструкции этих территорий и обеспечению прочного мира в регионе.
Посол отметил, что его страна всегда с большим уважением относилась к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.
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