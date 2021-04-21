"Азербайджан выполняет большую работу для обеспечения прочного мира в регионе".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид на встрече со спикером Сахибой Гафаровой.

Дипломат сообщил, что побывал на освобожденных территориях Азербайджана и рассказал об увиденном. Он отметил, что азербайджанское государство проводит большую работу по восстановлению и реконструкции этих территорий и обеспечению прочного мира в регионе.

Посол отметил, что его страна всегда с большим уважением относилась к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.