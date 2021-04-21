Армянский фашизм проявляет себя и в отношении исторических памятников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, победа в 44-дневной Отечественной войне также была одержана и над армянским фашизмом, который является самым жестоким видом фашизма в мире.

"В этой войне мы не только восстановили свою территориальную целостность, но и уничтожили армянский фашизм", - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что этой победой Азербайджан спас армянский народ от фашистской идеологии.

"В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, начатого общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, наша героическая армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила азербайджанские земли от вражеской оккупации.

Стоит также подчеркнуть исторические, экономические, политико-дипломатические, моральные и психологические аспекты этой победы, роль национально-духовных ценностей в нашей исторической победе. В ее основе - достижения главы государства в социально-экономической, политической, культурной и военной сферах в результате проведения дальновидной и прагматичной политики, а также национально-религиозное единство.

"Демонстрируя единство и солидарность, граждане Азербайджана разной национальности и вероисповедания объединились в "железный кулак" и с патриотизмом сражались плечом к плечу, положив конец оккупации. Все религиозные конфессии неоднократно выражали решительный протест в связи с провокациями врага против нашей страны, а священнослужители всегда молились за победу нашей героической армии", - сказал Гурбанлы.