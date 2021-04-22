Масштаб всего сделанного Президентом Ильхамом Алиевым с благодарностью оценят наши потомки

Управление государством является сочетанием науки и искусства, требующим не только блестящих теоретических знаний и богатого опыта, но и умения практически их использовать в интересах общего блага, Следовательно, реализация всех величайших проектов возможна только государственным деятелем, способным выполнить такую задачу в силу своих собственных интеллектуальных, гражданских и нравственных достоинств.

Азербайджану очень повезло с тем, что во главе нашей страны находится именно такой государственный деятель. Это далеко не только мое личное мнение. Так считает огромное количество президентов, политиков, политологов, журналистов из самых разных стран мира. Все они сходятся во мнении, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев он уже вписал свое имя в историю не только нашей страны, но и огромного геополитического пространства, как Личность, во многом опередившая время и всегда, что является редким для политика качеством, выполнявшим все озвученные обещания.

Именно поэтому не только в Азербайджане, но и во всем мире, внимательно прислушиваются ко всем заявлениям главы нашего государства. Очередное интервью главы государства Азербайджанскому телевидению тоже было знаковым. Президент-освободитель, Верховный главнокомандующий, который создал самую боеспособную армию в регионе, который просчитал каждый шаг для триумфа в 44-дневной Отечественной Войне, на сей раз делился планами по восстановлению освобожденных территорий.

Они просто грандиозны! Их масштаб, как и масштаб всего сделанного Ильхамом Алиевым на посту Президента Азербайджана, с восхищением и благодарностью оценят наши потомки. Им доведется жить в стране, по уровню стабильности, процветания, развитости сравнимого с ведущими мировыми державами. Говорю об этом с полной уверенностью. Потому, что главой нашего государства является Ильхам Алиев, который осуществил мечту миллионов азербайджанцев мира, освободив, находившиеся около 30 лет под армянской оккупацией наши земли.

Да, коварный и жестокий враг, а иначе и не назовешь армянских фашистов и вандалов, оставили после себя руины. Таким бесчеловечным и грабительским отношением к территории, которая столь долгое время была под их оккупацией, армяне доказали, что Карабах для них никогда не был и не мог быть Родиной. Как нужно относиться к Родине, ныне демонстрирует Президент Азербайджана, под руководством которого реализуются поистине исторические проекты.

Высокими темпами идет строительство Физулинского международного аэропорта, в ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе. Плюс будет построен аэропорт и в Лачинском районе. Стремительно продвигается восстановление сел Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, расположенных вблизи бывшей линии соприкосновения, идет подготовка генеральных планов всех освобожденных городов. Прокладываются новые линии электропередачи из Дашкесана в Кяльбаджар. При этом, наша великая Шуша уже полностью обеспечена электроэнергией! Вы только вдумайтесь - все это было проделано всего за полгода!

Да, Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной Войне изменила расклад сил в регионе. И это прекрасно понимают в Армении. Там давно уже осознали, что глава нашего государства способен добиваться всего, что планирует, что обещает. Если он сказал, что мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет, то так оно и будет. И азербайджанцы обязательно вернуться и в Зангезур, и на иные исторически азербайджанские территории.

У нас есть такое право. Оно столь же священно, как уже реализованное право азербайджанцев вернуться в Карабах. Никто, ни одно государство мира, не вправе препятствовать этому. Но все они могут и должны стать бок о бок с Азербайджаном, дабы не допустить возрождения армянского фашизма, который принес горе, разруху, смерть, страдания всему региону, замедлив его развитие на долгие десятилетия. Но, все это уже в прошлом. В настоящем и будущем - построение того Азербайджана, такого Южного Кавказа, в котором бы всем его жилось мирно, спокойно, счастливо. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как величайший политический деятель современности, добьется этого.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана