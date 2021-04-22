Полиция везет мэра Мегри в Ереван

Правоохранительные органы увезли в отделение полиции мэра города Мегри Мхитара Закаряна. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат Закаряна Гаяне Папоян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Адвокат отметила, что точной информации о том, в какое именно отделение полиции везут Закаряна нет.

"Сейчас у нас нет точной информации о том, куда его везут. Сначала сказали, что в отделение полиции Мегри, потом - Капана. А сейчас есть информация, что его везут в Ереван, в сопровождении нескольких автобусов с полицейскими", - говорит Папоян.