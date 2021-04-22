https://news.day.az/politics/1336148.html Полиция везет мэра Мегри в Ереван - за акции протеста
Полиция везет мэра Мегри в Ереван - за акции протеста
Правоохранительные органы увезли в отделение полиции мэра города Мегри Мхитара Закаряна. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат Закаряна Гаяне Папоян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Адвокат отметила, что точной информации о том, в какое именно отделение полиции везут Закаряна нет.
"Сейчас у нас нет точной информации о том, куда его везут. Сначала сказали, что в отделение полиции Мегри, потом - Капана. А сейчас есть информация, что его везут в Ереван, в сопровождении нескольких автобусов с полицейскими", - говорит Папоян.
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