Армении пора смириться с реалиями и выбрать новую манеру поведения

Армения продолжительное время кичилась собственной исключительностью. И даже окончательно проиграв и признав свое поражение, не берет на себя ответственность признать последствия собственных действий и собственного провала. Это мешает государству встать, наконец, на путь экономического и социального развития. Самосознание, оторванное от реальности, не позволяет оценить собственный потенциал и выбрать манеру поведения, отвечающую поставленным целям.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя недовольство армян по поводу отказа российской делегации в ПАСЕ проголосовать за включение вопроса армянских диверсантов в повестку весенней сессии структуры.

По словам нашей собеседницы, в очередной раз это подтвердила попытка внести обсуждение вопроса об "армянских военнопленных" в повестку весенней сессии ПАСЕ.

"Здесь примечательны два аспекта. Во-первых, непреходящая уверенность Армении в том, что кто-то непременно должен защищать ее интересы на международной политической арене. И не только защищать Армению, но и предъявлять от ее имени претензии другому государству, с которого Ереван вознамерился что-то получить. И Армения неизменно высказывает публичное недовольство, если сторонники в этом деле не находятся.

Во-вторых, ожидая возвращения армянских военных, Армения продолжает игнорировать тот факт, что задержаны они были на азербайджанской территории после окончания военных действий и, таким образом, являются не военнопленными, а террористами", - подчеркнула российский эксперт.

Более того, отметила Ниязова, предъявляя претензии и заявляя свои права, Армения продолжает игнорировать и нормы международного права, и собственные обязанности в сложившейся ситуации, не предоставляя Азербайджану карты минных полей и не желая отвечать за уничтожение памятников истории и культуры на оккупировавшихся ею в течение тридцати лет территориях.

Лейла Таривердиева