Открытие Зангезурского коридора выгодно буквально всем странам региона

Азербайджан собирается подать иск на Армению в международные суды, чтобы привлечь ее к ответственности за незаконную эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов. Я не уверен, что иск против Армении будет удовлетворен, однако совершенно точно могу сказать, что Азербайджан имеет на это полное право. Поскольку в резолюциях Совета Безопасности ООН сказано совершенно ясно, что Армения оккупировала территории Азербайджана, поэтому какая-либо экономическая деятельность на этих территориях является незаконной.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Американский эксперт также рассказал о важности открытия Зангезурского коридора для Азербайджана.

"Зангезурский коридор, проходящий через Армению, соединит Нахчыван с остальной частью Азербайджана. Открытие коридора предоставит Азербайджану возможность не только наладить экономические связи, но и физически объединить Нахчыван с освобожденными землями", - заявил бывший посол США.

Далее он отметил, что Зангезурский коридор предоставит потенциальным инвесторам большие возможности.

"Создание транспортного сообщения, будь то автомобильного или железнодорожного, также дает Армении возможность получить выгоду, а также повысить экономическую активность. Зангезурский коридор также придаст новую динамику коридору "Север-Юг". Россия будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Армению и даже Иран. Хотя правительству США не нравится идея с участием Ирана, однако данное решение не зависит от США. Страны этого региона сами определяют с кем им выгодно сотрудничать", - пояснил наш собеседник.

Хотя Зангезурский коридор открывает довольно уникальный набор возможностей, продолжил он, Армения пока психологически не готова к такого рода сотрудничеству.

"Очевидно, что сейчас Армения уделяет больше времени перевариванию психологического шока, возникшего из-за итогов Второй карабахской войны. Эта война разоблачила ложный национальный миф Армении, который гласил о "непобедимости армянской армии". Сегодня любое предложение о сотрудничестве с Азербайджаном со стороны армянских политиков или общественных деятелей воспринимается как предательство. Поэтому необходимо дождаться когда Ереван оправится от психологического шока, а также результатов парламентских выборов в Армении, которые состоятся 20 июня", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов