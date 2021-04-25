ПАСЕ применяет двойные стандарты в отношении Азербайджана

Если рассматривать резолюции ПАСЕ в контексте армяно-азербайджанского конфликта, то было немало резолюций, осуждающих оккупационную политику Армении за эти годы. Поэтому, я исключаю тезис, что ПАСЕ является международной площадкой исключительно антиазербайджанского характера. Но то, что произошло 21 апреля, мне кажется здесь есть фактор коллективного Запада, который недоволен тем, что остался за бортом урегулирования этого конфликта. Основные события происходят без участия Запада и, создав возможность для армянской делегации для осуждения Азербайджана, Запад хочет продемонстрировать свою причастность в устранении последствий карабахского конфликта.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов.

"Во-вторых, нельзя исключать личные симпатии европейских парламентариев, так как парламентаризм в Европе не является лишь фасадом для содержания. Он имеет свои традиции и парламентарии свободны в выражении своего личного мнения в подобных заседаниях. Однако больше всего, на мой взгляд, наезд в сторону Азербайджана связан с тем, что на Западе недовольны быть аутсайдерами карабахского процесса", - подчеркнул наш собеседник.

Российский политолог отметил роль делегации России, которая, по его словам, показала себя с лучшей стороны.

"Учитывая тот факт, что глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой всегда отличался, мягко говоря, своей проармянской позицией, при этом российская делегация выступила против обсуждения вопроса армянских диверсантов, пойманных в Карабахе спустя месяц после окончания войны. Считаю, что Азербайджан благодарен дружественной стране за эту позицию. Это не было технической ошибкой или коммуникационной проблемой, считаю данное голосование именно позицией официального Кремля. То есть в Кремле против обсуждения вопросов касательно армяно-азербайджанского конфликта за рамками сложившегося формата Россия-Азербайджан-Армения", - заявил он.

При этом, журналист не считает Сороса (американский финансист и инвестор - ред.) всемогущим и вездесущим, как это считают в некоторых экспертных кругах.

"На мой взгляд, негативный вентиль по отношению к России был запущен еще в 2007 году после Мюнхенской речи Владимира Путина и конфронтация России с Западом имеет несколько стадий.

На сегодняшний день это очередная стадия конфронтации после прихода к власти президента США Джозефа Байдена. В этой войне Запад пользуется площадкой Парламентской ассамблеи Совета Европы против России. То есть, ПАСЕ является одной из площадок, где ведётся информационно-психологическая война против России. Это война двух систем, систем Запада и России. И во всех сложных ситуациях, с которыми сталкивается Россия, обвинения в адрес Сороса являются нелицеприятным фактом", - полагает он.

Абдул Керимханов