https://news.day.az/politics/1336409.html Французские юристы прибыли в Гянджу - ФОТО
Французские юристы прибыли в Гянджу - ФОТО
Французские юристы Ясин Якути и Элиз Арфи побывали в Гяндже на территории, где во время Отечественной войны армянской стороной был нанесен ракетный удар по жилым зданиям.
Как сообщает в четверг спецкор Гянджинского бюро Trend, гости в сопровождении местных официальных лиц разложили на территории цветы в знак уважения памяти погибших в результате армянского террора, передает Day.Az.
Отметим, что до этого французские юристы побывали в освобожденном от оккупации Агдамском районе.
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