Ликбез для Ары: в чем разница между гармонией и гармонью?

Деревенскому парню перед свадьбой батюшка даёт наставления: "У вас в жизни должна быть любовь и взаимопонимание, а в постели должна быть гармония!". Новоявленный жених выслушал и поблагодарил батюшку: "Ага, понял". После первой брачной ночи батюшка приходит и интересуется как дела и как всё прошло. Парень отвечает:" Всё прошло хорошо, всё было классно! Единственное я под утро гармонь выкинул, а то с ней как-то неудобно!".

Вроде бы, этот анекдот не про нынешнего главу МИД Армении Ару Айвазяна. Но в том все и дело, что этот дипломат ведет себя столь анекдотично, так откровенно путает грешное с праведным, такую несет ахинею, что закрадываются подозрения, что и он не понимает разницу между гармонией и гармонью, а также между консерваторией и консервами.

Итак, выступил человек с именем, схожим с птицей семейства попугаевых, на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ну как выступил? Открыл рот, издал звуки, считая это выступлением. Ну а как иначе назвать то, что нес Айвазян?! В очередной раз, не приведя ровным счетом никаких доказательств, он принялся оправдывать поражение Армении в 44-дневной войне мифом про "первый случай массового использования вооруженных террористов из Сирии и Ливии на пространстве ОБСЕ".

И это говорит глава МИД страны, в которой героизировали международного террориста Монте Мелконяна, этого уроженца США, который прошел боевое крещение в Ливане и использовал накопленный террористический опыт в ходе первой карабахской войны. Хоронить Мелконяна пришло все политическое руководство Армении того времени. Не знаю точно, где был в то время словоохотливый Ара, но этот факт ему отрицать просто невозможно.

Как невозможно отрицать и то, что Шушинский особый батальон в годы первой карабахской войны возглавлял уроженец Бейрута, участник гражданской войны в Ливане, Жирайр Сефилян. Этот активист ливанской организации партии "Дашнакцутюн" еще в 1990 году был направлен в Армению в качестве военного инструктора, обучающего отряды добровольцев. В 1991 году впервые приехал в Нагорный Карабах для непосредственного участия в боевых действиях.

Скажу больше. Сефилян и сейчас преспокойно бродит по Армении. Начиная с 2000 года он занимается политической деятельностью в этой стране. Была сколочена военизированная группа "Сасна црер", которая в 2016 году напала на полицейский участок. Их, понятно, арестовали и посадили. Но, после смены власти в РА, все эти террористы вышли на свободу.

Более того, 29 сентября 2018 года состоялся учредительный съезд всеармянской партии "Сасна црер". И тогда "сасунцами" было заявлено о всесторонней поддержке Никола Пашиняна. То есть, террористы в РА стали партией. И все это было не при царе Горохе, а при Николе Воваевиче. Но, ясное дело, Ара Айвазян ничего об этом, в своем выступлении на форуме ОБСЕ не рассказал.

Он предпочел врать, пытаясь хоть как-то оправдать поражение РА в 44-дневной войне. Его можно понять. Ведь, помножен на ноль был миф о "непобедимости" армянской армии, которым десятилетия "кормили" граждан РА. А тем временем, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес назвал видео уничтожения азербайджанскими дронами армянских танков -"беспилотным порно".

Как видим, реальным военным специалистам понятна настоящая причина победы Азербайджана в 44-дневной войне. Это подавляющее технологическое превосходство, помноженное на прекрасную выучку наших военнослужащих. Азербайджан не нуждался в услугах наемников. Тем более, что по итогам войны, как признала армянская стороны, число жертв с их стороны было намного больше, чем у нашей. То есть, вообще нет никакого резона даже озвучивать армянский миф перед реально разбирающимися в ходе нынешней войны в Карабахе зарубежными специалистами.

Но, Ара на то и Ара, чтобы сотрясать воздух заученными звуками и словами. "Сила была применена в конфликте, которым занимается ОБСЕ. Это говорит о том, что организация не смогла отстоять свои основные ценности, принципы и обязательства", - сетовал Айвазян. О том, что это Азербайджану впору сетовать на ОБСЕ за то, что она так и не ввела санкции против Армении, которая свыше четверти века держала 20% территорий нашей страны под оккупацией, он не задумался. Он просто делал вид, что не понимает той простой истины, что территориальную целостность Азербайджана признал весь мир, что есть резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН, которые игнорировала Армения. Впрочем, ничего иного от Ары и ждать не стоит. Работа у него такая - путать гармонию с гармонью.

Акпер Гасанов