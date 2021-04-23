Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на законодательный орган.

На заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. О годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

2. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение)

3. Законопроект о внесении изменения в закон "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов" (третье чтение)

4. Законопроект о внесении изменения в закон "О ветеранах" (третье чтение)

5. Законопроект о внесении изменения в закон "Об индивидуальном учете в государственной системе социального страхования" (третье чтение)

6. Законопроект о внесении изменения в Трудовой кодекс (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в закон "Об исполнении"

8. Законопроект о внесении изменения в закон "О науке"

9. Законопроект о внесении изменений в Лесной, Трудовой, Семейный, Уголовный, Налоговый, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках

10. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об индексации денежных доходов и сбережений граждан Азербайджана", "О санитарно-эпидемиологическом здоровье", "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии и пострадавших в результате этой аварии", "О защите здоровья населения" и "О служебном и гражданском оружии"

11. Законопроект о внесении изменений в законы "О дорожном движении", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)", "О туризме", "О национальном архивном фонде", "О статусе муниципалитетов", "О частной медицинской деятельности", "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджане", "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья", "О молодежной политике" и "Об экологическом образовании и просвещении населения"

12. Законопроект о внесении изменений в "Устав гарнизонных и караульных служб Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный 23 сентября 1994 года, во "Внутренний служебный устав ВС Азербайджана", утвержденный 23 сентября 1994 года, в "Положение о прохождении военной службы" № 377-IQ от 3 октября 1997 года, в "Положение о специальных документах лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане" № 421-IQ от 30 декабря 1997 года, в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года и в "Положение о работе с несовершеннолетними и комиссиях по защите их прав", утвержденное законом № 336-IIQ от 31 мая 2020 года.

13. Законопроект о внесении изменений в законы "О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом", "О донорстве крови, компонентов крови", "О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних", "Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана", "О пчеловодстве", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О приобретении земель для государственных нужд", "О борьбе с заболеванием ВИЧ" и "О пресечении бытового насилия" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в законы "О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом", "О защите зеленых насаждений", "Об обязательной диспансеризации детей", "Об ограничении использования табачной продукции", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью", "О психологической помощи" и "Об общем образовании" (первое чтение)

15. Законопроект о внесении изменения в закон "О свободе вероисповедания" (первое чтение)

16. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение)

17. Законопроект о внесении изменения в закон "О прокуратуре" (второе чтение)

18. Законопроект о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (второе чтение).