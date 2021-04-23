Что потерял в Москве Араик Арутюнян?

Разыскиваемый Азербайджаном военный преступник, главарь незаконного режима в Карабахе Араик Арутюнян, прятавшийся во время Второй Карабахской войны, в тихую отправился в Москву. Информация об этом была распространена недавно в армянских СМИ. Газета Грапанак отметила, что Араика вызвали прочищать мозги - он "встретится с представителями спецслужб", которые обеспокоены тем, что Арутюнян покорно подчиняется властям Армении.

Подобные бегства трусливого Арутюняна в Россию, которые потом не подтверждались Москвой какими-либо официальными заявлениями, просачиваются в СМИ не в первый раз. Кроме того, в этот раз информация сопровождается явными намеками, что Араик пытается наладить связи, купить дом и сбежать с концами в РФ, так как вблизи грядет отставка Пашиняна, после которой его некому будет защищать. Твердели много об этом в армянских телеграм-каналах, знакомых с ситуацией.

Вообще, интересен другой момент. Слово "вызвали". Оно вызывает много вопросов.

Во-первых, кто организует этот визит и какова его цель? Во-вторых, по паспорту какой страны этот негодяй въехал в Россию? Он является военным преступником и визит военного преступника в любую страну считается недопустимым. Во время Отечественной войны Азербайджана Араик признал, что приказал обстреливать мирные азербайджанские города. В третьих, зачем в данный момент России, чьи миротворческие силы осуществляют временную миссию на территориях Азербайджана, столь явно привлекать внимание к факту сотрудничества с лицом, обвиняемом в совершении военных преступлений против мирного азербайджанского народа? Зачем и о чем с ним вообще говорить? О процессах в Армении? Так Араик - политический труп, влияние которого на процессы в Армении всегда было ничтожно. Он марионетка. Подобные "визиты" скалывают малоприглядную картину для репутации России.

С другой стороны, версия о "вызове" может являться прикрытием, чтобы армяне раньше времени не сообразили, что Араик попросту понял, что пора сваливать с территорий Азербайджана. Бежит от мысли, что будет осужден во всей строгости закона за все свои преступления против азербайджанского народа. Бежит с фейковым паспортом мифического "арцаха", чтобы не ответить за убийства мирных жителей Азербайджана. России, кстати говоря, следует держать подальше от себя таких преступных индивидумов, которые все еще не могут отказаться от мыслей реваншизма, не смотря на мир, созданный в регионе благодаря и ее усилиям.

М.Ахмедзаде