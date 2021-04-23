Саргсян просил Байдена не признавать "геноцид армян"

В сети всплыло сенсационное видео, на котором Джозеф Байден рассказывает о том, как 10 лет назад президент Армении Серж Саргсян связался с ним и просил не признавать "геноцид армян".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в армянских телеграм-каналах.

На видео американец армянского происхождения задает Байдену вопрос о том, чего стоит им ожидать в заявлении США по поводу т.н. "геноцида армян". В ответ Джо Байден раскрыл эти скандальные для Саргсяна подробности.