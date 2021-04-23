https://news.day.az/politics/1336767.html Саргсян просил Байдена не признавать "геноцид армян" - СЕНСАЦИОННОЕ ВИДЕО
Саргсян просил Байдена не признавать "геноцид армян" - СЕНСАЦИОННОЕ ВИДЕО
В сети всплыло сенсационное видео, на котором Джозеф Байден рассказывает о том, как 10 лет назад президент Армении Серж Саргсян связался с ним и просил не признавать "геноцид армян".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в армянских телеграм-каналах.
На видео американец армянского происхождения задает Байдену вопрос о том, чего стоит им ожидать в заявлении США по поводу т.н. "геноцида армян". В ответ Джо Байден раскрыл эти скандальные для Саргсяна подробности.
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