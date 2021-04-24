Представители азербайджанской общественности направили обращение посольству России

Представители общественности Азербайжана направили обращение посольству Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет данное обращение.

"Дамы и господа!

Уважаемые дипломаты!

По сообщениям ряда источников, в Москву "частным визитом" прибыл Араик Арутюнян, главарь существовавшего в Карабахе незаконного оккупационного режима, созданного Арменией. Эту информацию, в частности, подтвердил глава Союза армян России Ара Абрамян.

Эта новость вызвала понятное недоумение и возмущение азербайджанской общественности.

Прежде всего, как должно быть хорошо известно профессиональным дипломатам, даже если поездка Арутюняна в Москву сугубо частная, он для пересечения границы должен предъявить валидный, то есть имеющий правовую силу, документ, выданный страной происхождения - Азербайджаном. Были ли соблюдены эти нормы при визите в Россию Араика Арутюняна, для которого страной происхождения является Азербайджан?

Напоминаем также, что Араик Арутюнян во время 44-дневной войны открыто взял на себя ответственность за ракетный обстрел жилых кварталов Гянджи, что является военным преступлением. В настоящее время Араик Арутюнян объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в розыск по обвинению в целом ряде преступлений, включая военные преступления и преступления против человечности. Между Азербайджаном и Россией уже давно заключены соглашения о правовой помощи, они предусматривают и экстрадицию разыскиваемых лиц. Но как на подобном фоне азербайджанская общественность может расценивать открытый визит в Россию Араика Арутюняна?

Араик Арутюнян отправился в Москву на фоне непонятной неопределенности вокруг обнаруженных в Шуше обломков ракет ОТРК "Искандер-М". Повторим еще раз: "Искандер-М" - это та модификация ОТРК, которая не подлежит экспорту в другие страны. Сегодня детали этих ракет выставлены в Парке военных трофеев в Баку. На них вполне различимы серийные номера. Но, к сожалению, мы до сих пор не услышали внятного ответа российской стороны, в то время как в российских СМИ разворачивается кампания инсинуаций в адрес Азербайджана.

Но в то время, пока не получены ответы на наши вопросы по поводу "Искандеров-М", возникает необходимость прояснить ситуацию с появлением в Москве Араика Арутюняна.

Мы, представители азербайджанской общественности, вынуждены констатировать: нынешняя поездка Араика Арутюняна в Москву входит в явное противоречие с буквой и духом двусторонних отношений Азербайджана и России. Она бросает тень на миротворческую миссию, которую осуществляют в Карабахе российские военнослужащие. Следует обратить внимание на то, что Россия, как страна, пострадавшая от агрессивного сепаратизма, должна хорошо понимать справедливую позицию Азербайджана.

Поэтому выражаем надежду, что посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике внесет ясность и ответит на вопросы азербайджанской общественности.

Руфиз Гонагов - руководитель ОО "Центр исследования международных отношений"

Мир Шахин Агаев - руководитель REAL TV

Заур Мамедов - руководитель Бакинского клуба политологов

Ахмед Аббасбейли - руководитель ОО "Развитие отношений общества и граждан"

Вугар Халилов - руководитель CBC TV

Рафиг Гашимов - заместитель председателя AZTV

Орхан Фикретоглу - независимый журналист

Анар Шукюров - руководитель Редакции новостей ATV

Афлатун Амашов - председатель Совета Прессы

Эльчин Шихлы - главный редактор газеты "Айна-Зеркало"

Самир Адыгезалов - руководитель ОО "Научно-исследовательский центр общественно-политических процессов и международных связей"

Рауф Арифоглу - главный редактор газеты "Ени Мусават"

Нушаба Мамедова - руководитель ОО "Альянс международного диалога и развития"

Рашад Меджид - главный редактор "525-джи газет"

Араз Зейналов - главный редактор сайта vesti.az

Саадат Бананъярлы - руководитель ОО "Азербайджанское национальное бюро Международного общества за права человека"

Салтанат Годжаманлы - руководитель ОО "Защита прав человека и законности"

Намиг Маилов - главный редактор журнала "Регион плюс"

Эмиль Мустафаев - главный редактор сайта Minval.az

Эльчин Алыоглу - главный редактор сайта Milli.az

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист, актер команды КВН "Парни из Баку"

Гамид Гамидов - медиа-директор Global Media Group

Гейдар Мирза - военный журналист, аналитик

Магеррам Зульфугарлы - руководитель ОО "Ассоциация исследования общественных проблем"

Вячеслав Сапунов - журналист, блогер

Бахрам Батыев - главный редактор сайта "Armiya.az"

Ризван Гусейнов - историк

Рамиль Искендерли - руководитель ОО "Правовой анализ и исследования"

Шалала Гасанова - руководитель ОО "Помощь развитию связей с общественностью".