https://news.day.az/politics/1336843.html Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять задачи на освобожденных землях - ВИДЕО
Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять задачи на освобожденных землях - ВИДЕО
Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять поставленные задачи на освобожденных территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское Министерство обороны.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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