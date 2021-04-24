Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять задачи на освобожденных землях

Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять поставленные задачи на освобожденных территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское Министерство обороны.

Представляем вниманию читателей эти кадры.