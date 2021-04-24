https://news.day.az/politics/1336850.html Отозван посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Отозван посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Ханым Мамед гызы Ибрагимовой с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне.
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