Отозван посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне

24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Ханым Мамед гызы Ибрагимовой с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.