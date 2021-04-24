https://news.day.az/politics/1336853.html Патриарх Кирилл: В Османской империи никто христианские меньшинства не уничтожал - ВИДЕО
Патриарх Кирилл: В Османской империи никто христианские меньшинства не уничтожал - ВИДЕО
Глава Русской Православной Церкви (РПЦ) заявил о том, что в Османской империи никто не уничтожал христианские меньшинства.
Как передает Day.Az, об этом Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сказал в интервью телеканалу "Россия 24".
"Никогда ничего подобного тому, что происходит в исламском мире. Возьмем, к примеру, турецкую, Османскую империю, да, были христианские меньшинства, но их никто не уничтожал...", - заявил Кирилл.
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