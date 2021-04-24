https://news.day.az/politics/1336863.html Объявлен кандидат от парламентского меньшинства в ЦИК
Объявлен кандидат от парламентского меньшинства в ЦИК
Объявлены кандидатуры резервных членов Центральной избирательной комиссии.
Как сообщает Day.Az, это Суреддин Гумбатов (представляющий партию "Ени Азербайджан", имеющую большинство в парламенте), Айдын Мурадов (представляющий в парламенте независимых депутатов) и Ниямеддин Ордухан (представляющий партии, составляющие меньшинство в парламенте).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре