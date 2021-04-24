Объявлен кандидат от парламентского меньшинства в ЦИК

Объявлены кандидатуры резервных членов Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Day.Az, это Суреддин Гумбатов (представляющий партию "Ени Азербайджан", имеющую большинство в парламенте), Айдын Мурадов (представляющий в парламенте независимых депутатов) и Ниямеддин Ордухан (представляющий партии, составляющие меньшинство в парламенте).