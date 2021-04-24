В Милли Меджлисе создадут отделение ПА ОЭС

Парламенты всех стран-членов Организации экономического сотрудничества имеют право стать членами Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Day.Az, это отражено в Уставе Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС), который будет обсужден на заседании Милли Меджлиса 27 апреля.

Ассамблея состоит из Генеральной конференции, Исполнительного совета и Секретариата.

Согласно документу, Ассамблея должна состоять из спикеров-председателей и депутатов, представляющих национальные парламенты стран-членов ОЭС. В каждом парламенте должно быть создано отделение Ассамблеи, и спикер/председатель парламента должен быть, соответственно, главой этого отделения. Генеральный секретарь или любое другое должностное лицо, назначенное председателем, является секретарем данного отделения.

Таким образом, после утверждения Устава в Милли Меджлисе должно быть создано отделение Ассамблеи.

В уставе говорится, что любой другой парламент или организация получает статус наблюдателя с одобрения Генеральной конференции.