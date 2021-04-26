Визит Арутюняна в Москву бросает тень на миротворческую миссию России

Визит по приглашению в Москву главаря армянских сепаратистов Араика Арутюняна, который находится в международном розыске по запросу Азербайджана за военные преступления против человечности, является подрывным шагом, противоречащим трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 года.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что преступления Арутюняна против азербайджанского народа и государства вне всякого сомнения заслуживают жестких санкций со стороны международного сообщества.

"Азербайджан возбудил уголовное дело против Арутюняна в соответствии со всеми законами и процедурами. Ответственность за визит в Москву несут те, кто поддерживает и создает условия для Арутюняна в ходе его уголовного преследования. Арутюнян продолжает сотрудничать с определенными кругами в России, что противоречит миротворческой миссии России в регионе. Визит Арутюняна в Москву является провокацией, бросающей тень на выполнение соглашений между Азербайджаном и Россией от 9 ноября и 11 января. Появление главаря армянских сепаратистов в Москве возмутительно и организаторы этого визита должны понести заслуженное наказание", - считает он.

Главный редактор отметил, что визит Арутюняна в Москву является неуважением к суверенитету Азербайджана.

"Приглашение Арутюняна в Москву вызывает недоумение, поскольку подписанные документы между Азербайджаном и Россией должны были создать препятствие для свободного передвижения преступников, коим является главарь сепаратистов. Спонсирование визита Арутюняна в Москву - явное неуважение территориальной целостности нашей страны. Россия, являющаяся одним из основных гарантов мира и безопасности в Карабахе, должна немедленно ответить на ряд вопросов. В частности, с каким паспортом Арутюнян въехал на территорию России, по чьему приглашению он отправился в Москву и с кем там встречался. Азербайджанское общество имеет право знать все детали этого визита", - резюмировал Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов