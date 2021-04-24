Есть преступления, у которых нет и не может быть срока давности. Вспоминается об этом 24 апреля не в связи с так называемым "геноцидом армян", очередную годовщину которого, скажем так, празднуют армяне всего мира сегодня. Трагичность даты на самом деле наиграна и носит ролевой характер. Каждый в этом шоу исполняет свою роль - и Ереван, и агитпроп, и диаспора, и лобби. И конечная цель не является ни для кого секретом - выиграть гонку с еврейским народом и кощунственно поставить не имевший место в истории "геноцид армян" в один ряд с Холокостом со всеми втекающими из этого последствиями. Армянам хочется, чтобы у них тоже был всемирно признанный "геноцид", дающий им какие-то преимущества. Пропаганда фальшивки уже много лет помогает им решать какие-то вопросы в заинтересованных странах, но ничуть не приближает к вожделенной конечной цели. И это заставляет армянскую сторону нагнетать градус ненависти в армянском обществе, повышать гонорары лоббистов и проливать ведрами крокодиловы слезы перед сильными мира сего.

Так вот, сегодня, 24 апреля, нам хочется поговорить о том, что является истинным преступлением без срока давности и кто совершил на Южном Кавказе истинный геноцид, о котором пропитанный лицемерием "цивилизованный мир" предпочитает не слышать. Хотя официально день памяти жертв геноцида азербайджанцев отмечается 31 марта, продлился этот кошмар практически до лета, а еще точнее до сентября, и только после вступления в Баку турецкой армии, мусульманское население смогло вздохнуть спокойно.

Весной 1918 года на Южном Кавказе армянами при поддержке большевиков было совершено чудовищное преступление против азербайджанского народа. В отличие от фальшивого "геноцида армян", опровергаемого архивными документами, геноцид азербайджанцев имеет множество подтверждений. Не так давно были впервые обнародованы материалы Чрезвычайной Следственной комиссии Азербайджанской Республики, созданной 15 июля 1918 года. В объективности самого расследования и полученных результатов можно не сомневаться. Хотя бы потому, что к этой работе были привлечены профессиональные юристы и сотрудники судебных органов, в большинстве не являющиеся азербайджанцами. В Баку это был А.Клюге, в Губинском и Шамахинском уездах - А.Новацкий, в Арешском, Нухинском и Зангезурском уездах - Н.Михайлов и т.д.

Комиссия просуществовала до ноября 1919 года и провела огромную работу, по результатам которой были подготовлены проекты решений о возбуждении уголовных дел против 194 лиц, в большинстве армянской национальности, обвиняемых в различных преступлениях, совершенных против мусульманского населения в Баку и Бакинском уезде, Губинском, Шамахинском, Гейчайском, Арешском, Нухинском, Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах. К сожалению, комиссию не подпустили к расследованию фактов, имевших место на территории Иреванской губернии и Карса, где резня и погромы мусульман продолжались вплоть до советизации Армении, то есть до мая 1920 года.

Оставим эмоции в стороне и будем оперировать только цифрами. Согласно результатам проведенного следствия, в Баку в конце марта - начале апреля 1918 года было убито более 12 тысяч человек. Общее число убитых в Шамахинском уезде во время погромов и в армянском плену азербайджанцев составило 10341 человек, из них 4359 женщины и дети. Дашнаками были разрушены более 110 селений уезда. С конца апреля до середины мая 1918 года в Губинском уезде было сожжено и разгромлено 167 мусульманских сел, убито более 4 тысяч человек.

Резня продолжилась в Карабахе. Летом и осенью в 115 селах Зангезурского уезда было убито 3257 мужчин, 2276 женщин и 2196 детей, ранено соответственно 1060, 794 и 485. Но это далеко не все. Очень многие жертвы остались неучтенными, так как во время резни многие бежали и погибали в горах от голода и холода, многие пропали без вести. До 50 000 азербайджанцев Зангезура стали беженцами.

Аналогичные зверства армяне чинили также в Джебраильском, Джеванширском, Шушинском уездах Карабаха, Арешском и Нухинском уездах Гянджинской губернии. Везде армяне демонстрировали одни и те же изощренные и чудовищные по жестокости методы уничтожения населения. Людей убивали без разбора возраста и пола, только за то, что они были азербайджанцами.

К чести ведущего расследование Н.Михайлова нужно сказать, что он продемонстрировал большую объективность и постарался выявить истину, которая потрясает не только чудовищностью совершенных армянами преступлений, но и организованностью резни. Следствием было установлено, что в геноциде, захватившем даже начало 1917 года, принимало участие не только местное армянское население, но также воинские подразделения и прибывшие специально в этих целях из Иреванской губернии армяне. В самой Иреванской губернии еще до резни в Баку армяне осуществили этнические чистки мусульманского населения, оставшись безнаказанными. По имеющимся сведениям, по Иреванскому, Сурмалинскому, Эчмиадзинскому и Новобаязетскому уездам Иреванской губернии были разорены 199 азербайджанских сел. В районе Даралагеза было убито 57240 человек, было разрушено 9735 домов. В целом, общее число убитых азербайджанцев составило 64408 человек. Имущество мусульман Зангибасара, Ведибасара, Нахчывана, Шарура, Шахтахты, Даралагеза было полностью разграблено, 500 тысяч человек стали нищими, более 45000 бежавших от резни погибли от голода и болезней, около 70000 беженцев перебрались в Иран. К концу 1919 года число беженцев из разоренных азербайджанских сел Новобаязетского, Иреванского и Эчмиадзинского уездов составило 200 тысяч человек.

Возможно, кому-то приведенные выше цифры не покажутся впечатляющими в сравнении с раздутыми данными, предлагаемыми к употреблению армянской пропагандой. Конечно, около сотни тысяч жертв это не полтора миллиона, но это реальные люди и реальные судьбы. Жажда крови, ненависть, стремление заполучить чужие земли толкали армянских националистов на чудовищные преступления. Трудно сказать, чем и как армянство может искупить содеянное. Несколько поколений должны каяться и просить прощения, чтобы армянство получило отпущение грехов. К сожалению, армянскому обществу до раскаяния пока далеко. Пропаганда и преступная идеология, отравляющая сознание целого народа, пока что не допускают пробуждения разума. И надуманная в политических целях тема "геноцида армян" тут играет первостепенную роль. Многие поколения армян взращены в ненависти, толкающей на преступления. Первая карабахская война, жестокие этнические чистки в Армении, содеянное агрессорами за годы оккупации азербайджанских территорий, - все это показало, что за сотню лет в сознании армянского общества ничего не изменилось.

К сожалению, ничего не меняется и в сознании международной общественности. Стенания и деньги армянства, попавшие на плодородную почву туркофобии и исламофобии, а также грязные политические игры, в которых события 1915 года используются в качестве пугала, являются причинами того, чтобы вместо угасания, интерес к надуманному "геноциду" с каждым годом становится все острее. В этом году речь уже идет о признании этой армянской фальшивки самим президентом США, чего Белый дом многие годы старался избегать.

Так что международному сообществу тоже нужно избавляться от предвзятости, двойных стандартов и ксенофобии. И тогда, возможно, настанет день, когда руководители держав 31 марта обратятся с посланиями к азербайджанскому народу и принесут свои соболезнования и свои извинения за то, что столько лет считали кровь невинно убиенных азербайджанских детей не такой уж красной...

Лейла Таривердиева