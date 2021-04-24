Предвыборные обещания всех президентов США о том, что они якобы признают так называемый "геноцид армян", были ничем иным, как попыткой заручиться большинством голосов избирателей во время выборов.

Что касается нынешнего президента США Джо Байдена, то еще во время его предвыборной кампании было заметно, что он питает особую симпатию к армянскому лобби.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден намерен выступить с заявлением на тему "гибели армян в Османской империи", но не стала говорить о том, использует ли он в своей речи термин "геноцид".

Пока неизвестно, произнесет ли Байден слово "геноцид", но сами армяне признают, что события 1915 года в настоящее время используются в политических целях.

К примеру, председатель Союза армянских фондов Турции Бедрос Шириноглу обвинил США, ЕС и ряд других стран в политически мотивированном подходе к событиям 1915 года в Османском государстве.

"США, государства ЕС и ряд других стран, рассматривающие события 1915 года, исходя из политических мотивов, далеки от благонамеренного подхода", - сказал Шириноглу агентству "Анадолу".

Турецкие власти на протяжении многих лет выступали с заявлениями о том, что Турция скорбит только по мирному армянскому населению, которое, так же как и представители других народов, пострадало во время событий 1915 года.

Заметьте: Турция скорбит не по тем армянам, которые предали страну и убивали ее мусульманское население "во имя идеи создания Великой Армении".

Несмотря на то, что Анкара признает, что события 1915 года были трагедией для представителей всех народов, в том числе армян, Армения всячески отказывается открыть для их расследования свои исторические архивы. Так как архивы армян недоступны, ссылаться можно только на архивы Османской империи.

Как известно, в 1915 году Мехмед Талаат паша отправил телеграмму губернатору Диярбакыра, которая гласила: "За последнее время армянам, депортированным из города, ночью перерезали горло, как баранам. У нас есть сведения о том, что число погибших достигает двух тысяч человек. Требуем, чтобы нас поставили в известность о ситуации на местах. Мы не знаем пока, кто стоит за этим - турки, курды, арабы или алявиты?" [дословный перевод с турецкого].

После этого в Диярбакыре было вынесено 1 397 смертных приговоров. Было установлено, что более 600 человек, напавших на армян, были (внимание!) армянами-дезертирами.

Если бы турки хотели тогда истребить армян, то почему Мехмед Талаат паша отправил эту телеграмму?

А вот еще один факт, который доказывает, что ни о каком "исламском расизме" в Османской империи того времени и речи быть не могло.

Законы Османской империи основывались на шариате и Коране. И если бы в империи имел место "исламский расизм", то турки не позволили бы армянам проводить свои религиозные службы и совершать обряды.

Кроме того, известны факты, которые доказывают, что армяне с 1885 года вели активную деятельность для развала Османской империи изнутри.

Именно в 1885 году армянин из Вана Мкртыч Портукалян создал во Франции партию "Арменакан", одна из целей которой заключалась в том, чтобы поднять армян на борьбу с Османской империей. Активизация армян на территории Османской империи пришлась именно на период после создания этой партии.

Можно привести еще сотни фактов из архивов Османской империи о предательстве армян по отношению к туркам и самой империи.

Так что армянам пора задуматься над своей историей и сделать вывод из исторических фактов, а не идти вслепую за пропагандой армянской диаспоры, которая наживается на вымышленном "геноциде армян".

Руфиз Хафизоглу

Главный редактор АМИ Trend