Признание т.н. «геноцида армян» не в интересах США

Признание так называемого "геноцида армян" не в интересах США, потому что таким образом Вашингтон может потерять Турцию как союзника.

Об этом сказал Trend президент Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия, передает Day.Az.

По его словам, сильная Турция не намерена вслепую подчиняться США.

Он отметил, что США намерены торговаться с Турцией в международных вопросах.

По словам эксперта, угроза признания так называемого "геноцида армян" является одним из методов США заставить Турцию следовать интересам Вашингтона.

"Не думаю, что США пойдут на этот шаг. Это является всего лишь предметом торга. У США есть ряд вопросов, в решении которых им просто необходима поддержка Турции. Отношения между Вашингтоном и Анкарой являются весомым элементом внешней политики и политики национальной безопасности США", - сказал Мархулия.

Эксперт уверен, что признание так называемого "геноцида армян" не в интересах США, потому что Турция в этом случае будет вынуждена "указать на дверь" военной базе НАТО на своей территории.