Байден и "геноцид"

Который год мы являемся свидетелями этого политического шоу - "признает или не признает", "любит, не любит" относительно так называемого "геноцида армян". В этот раз администрация Джо Байдена произнесла-таки это вожделенное слово по отношению к событиям 1915 года в Османской империи.

Об этом сказал в комментарии Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Ризван Гусейнов.

По его словам, до сих пор президенты США, скажем так, культурно избегали произносить слово "геноцид" и выбирали другие определения в своих выступлениях по случаю 24 апреля. Почему именно сегодня ситуация изменилась? Причиной, считает Гусейнов, является усиление Турции на международной арене - она становится одним из серьезных мировых игроков.

"Дело в том, что после разгромной для Армении 44-дневной войны, завершившейся полной победой Азербайджана, при поддержке Турции удалось победить также на геополитическом поле региона. То есть изменился геополитический расклад, многоходовая кампания, завершившаяся 44-дневной войной, очень многое изменила в геополитике, геоэкономике не только Южного Кавказа, но и более широкого пространства, практически всей Евразии. Те транзитные маршруты, которые строятся и еще будут построены, еще больше повлияют на этот расклад.

В этой ситуации униженные, обиженные и растоптанные Армения, армянская диаспора и мировое армянство должны получить какую-то утешительную пустышку или погремушку. И такой пустышкой для успокоения "плачущего дитя" стало произнесение Байденом слова "геноцид". Этот утешительный приз рассчитан на то, чтобы в будущем не потерять голоса армянской диаспоры для американских и европейских политиков и дальше использовать мировое армянство, Армению и армянский народ в своих политических играх. Это цель Запада - не потерять рычаг влияния на армян. Получить этот рычаг можно очень просто и дешево - просто признав фальшивый факт, который до сих пор не признавали. Это говорит о том, что Запад собирается посредством мирового армянства продолжать дестабилизировать регион и управлять процессами вокруг Турции", - считает директор Центра истории Кавказа.

Ризван Гусейнов подчеркнул, что вся эта ситуация вокруг признания армянского мифа является чистой воды политическим шоу. Между тем, наш собеседник обратил внимание на то, что в нашем регионе имел место реальный геноцид, когда те самые льющие крокодильи слезы армяне совершали чудовищные преступления против тюркского, мусульманского населения в 1918 года и ранее. Начиная со второй половины 19-го века, армянские националисты, вооружаемые в том числе странами Запада, чинили террор против Османской Турции и ее населения, а также против мусульман на территории Азербайджана. Но это мало кого интересует, потому что политические дивиденды находятся в другой корзине вместе с поддержкой армян. И не удивительно, что именно те страны, которые в свое время вооружали армян и провоцировали их на резню в Османской империи, а потом и на Кавказе, сегодня льют крокодильи слезы по так называемому "геноциду армян". Ведь это их детище, это они ввергли регион в пучину хаоса, фактически подставили армянский народ.

"Все происходящее вокруг надуманного "геноцида армян", исходит из политических интересов этих стран, и эти интересы не меняются уже более ста лет, а потому не меняются и рычаги управления и влияния на регион", - сказал азербайджанский историк.

Лейла Таривердиева