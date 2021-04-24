Визит преступника Араика Арутюняна в Москву - серьезная преграда для мира в регионе

Визит объявленного в розыск азербайджанской стороной военного преступника Араика Арутюняна в Москву является серьезной преградой для восстановления мира в регионе и противоречит духу трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат подчеркнул, что Араик Арутюнян - преступник и террорист.

"Арутюнян признался, что во время Отечественной войны отдавал приказы о ракетных обстрелах азербайджанских городов. Известно, что во время 44-дневной Отечественной войны армянские террористы нанесли удары запрещенным ракетным оружием по городам Гяндже, Барде и другим, а также селам и населенным пунктам Азербайджана. В результате погибли и были тяжело ранены мирные граждане, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам. Араик Арутюнян сам признался в совершении этих террористических действий. Ряд международных организаций осудил его преступные действия, официальные лица зарубежных стран, представители дипкорпуса, посетившие эти территории, назвали увиденное ими преступлением против человечности. Поэтому поездка этого преступника в Москву вызывает глубокое сожаление и беспокойство в азербайджанском обществе", - сказал Гусейнов.

"Эта поездка вызывает серьезные вопросы: кто ее организовал, на что она нацелена, по паспорту какой страны Арутюнян въехал в Россию? Считаю, что Россия должна внести ясность в эти вопросы, потому что азербайджанское общество ждет ответа. Визит таких лиц в Россию, которая сама столкнулась с сепаратизмом, непонятен. Добавлю, что визит Арутюняна в Россию бросает тень и на ее деятельность, осуществляющей миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, наносит удар по доверию Азербайджана к РФ. С сожалением приходится констатировать, что армянская сторона чинит серьезные препятствия реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армяне прибегают к новым провокациям. Азербайджанский народ ожидает от России, являющейся одной из сторон этого соглашения, пресечения действий армян и принятия серьезных мер по выполнению трехстороннего соглашения", - сказал депутат.