И Гитлер армянин? - армяне присвоили еще одного

Вслед за азербайджанской долмой, украинским борщом, грузинским хачапури и многими другими объектами культурного наследия армяне решили замахнуться и присвоить аж самого Адольфа Гитлера.

Так, в социальных сетях армяне начали всерьез писать комментарии о принадлежности руководителя Третьего рейха к Армении. Оказывается, свастика это изобретение армян, а Гитлер попросту перенял у прадедов "многострадального" народа данное изобретение.



Нельзя забывать, что армяне действительно сотрудничали с нацистской Германией Гитлера. В частности, фашисты использовали армян для обеспечения внутреннего порядка на оккупированных ими территориях. Гитлеровцы приказывали армянам доносить на евреев, пытающихся скрыться от фашистов, и задерживать их.



Среди армянских любителей нацизма можно выделить Гарегина Нжде, который в составе Армянского легиона Вермахта сотрудничал с Гитлером. В частности, Нжде готовил диверсионные подразделения, которые забрасывались в тыл СССР для террора в отношении мирных граждан.



Поэтому замечание одного из комментирующих в самом деле дает пищу для размышления нашим соседям. Отождествление себя с последователями Гитлера добром для Армении уж точно не закончится. Захватническая политика Армении на протяжении почти 30 лет привела к тому, что сегодня страна находится в беспомощном состоянии, внутреннем раздрае и столкнулась с угрозой начала гражданской войны. Ну а восхваление Гитлера может привести к окончательному исчезновению этого искусственно созданного государства.