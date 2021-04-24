https://news.day.az/politics/1336924.html Что же случилось в Восточной Анатолии в 1915 году? - РЕПОРТАЖ TRT - ВИДЕО
Что же случилось в Восточной Анатолии в 1915 году? - РЕПОРТАЖ TRT - ВИДЕО
По данным МИД Турции, в период с 1915 по 1922 год в Восточной Анатолии убиты порядка 3 миллионов человек. Среди жертв - турки, армяне, курды и др.
Как передает Day.Az, об этом говорится в видеоматериале, опубликованном известным турецким порталом TRT.
В сюжете подробно рассказывается о произошедшем в 1915 году и проливается свет на события столетней давности:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре