Что же случилось в Восточной Анатолии в 1915 году?

По данным МИД Турции, в период с 1915 по 1922 год в Восточной Анатолии убиты порядка 3 миллионов человек. Среди жертв - турки, армяне, курды и др.

Как передает Day.Az, об этом говорится в видеоматериале, опубликованном известным турецким порталом TRT.

В сюжете подробно рассказывается о произошедшем в 1915 году и проливается свет на события столетней давности: