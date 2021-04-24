Жители восточных провинций Турции требуют открытия архивов по событиям 1915 года

Жители восточных провинций Турции (Карс, Ван, Агры, Эрзурум) требуют открытия архивов для расследования событий 1915 года, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

До сих пор на территории этих провинций находят массовые захоронения мусульман.

Сообщается, что в целом на территории указанных провинций найдено свыше 100 мест массового захоронения мусульманского населения.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.