Заявление Центра дружбы Азербайджан-Япония в связи с т.н. «геноцидом армян»

Функционирующий в Токио центр дружбы Азербайджан-Япония распространил заявление в связи с фальсификацией армянами истории относительно "геноцида".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель Центра - член Координационного совета азербайджанцев мира Халил Кялантар отметил, что заявление адресовано парламенту, правительству Японии, средствам массовой информации и неправительственным организациям. В заявлении отмечено, что исторические источники свидетельствуют о том, что во время событий 1915 года именно армяне убивали безоружных турков, сжигали турецко-мусульманские села, убили десятки тысяч мирных жителей по национальному и религиозному признаку.

Наряду с тем, что в документе подчеркивается фальсификация армянами вопроса "геноцида", было обращено внимание на оккупацию Арменией исконных азербайджанских земель в течение почти 30 лет, и восстановление территориальной целостности нашей страны в результате 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что, несмотря на окончание войны, официальный Ереван до сих пор отказывается передавать карты минных полей. Центр дружбы Азербайджан-Япония призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение Арменией международных обязательств.