Акция с требованием о передаче Азербайджану карт минных полей в Мюнхене

Культурный центр азербайджанцев Мюнхена организовал спокойную акцию перед Национальным телевидением (Bayerischer Rundfunk) и баварским парламентом в Мюнхене.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам с диаспорой, целью акции является требование о предоставлении Арменией карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.

Участники акции с плакатами об опасности мин и с протестом против минирования территорий потребовали от правительства Армении предоставить карты минных полей.