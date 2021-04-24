https://news.day.az/politics/1336985.html Акция с требованием о передаче Азербайджану карт минных полей в Мюнхене - ФОТО
Акция с требованием о передаче Азербайджану карт минных полей в Мюнхене - ФОТО
Культурный центр азербайджанцев Мюнхена организовал спокойную акцию перед Национальным телевидением (Bayerischer Rundfunk) и баварским парламентом в Мюнхене.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам с диаспорой, целью акции является требование о предоставлении Арменией карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.
Участники акции с плакатами об опасности мин и с протестом против минирования территорий потребовали от правительства Армении предоставить карты минных полей.
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