https://news.day.az/politics/1336990.html США допустили огромную ошибку в отношении Анкары - Администрация президента Турции
США допустили огромную ошибку в отношении Анкары - Администрация президента Турции
Президент США Джозеф Байден, использовав слово "геноцид" по поводу событий 1915 года, допустил большую ошибку по отношению к Турции.
Об этом сказали Day.Az в Администрации президента Турции.
"Вместо того чтобы утверждать претензии армянской диаспоры, Байден должен был призвать к расследованию данных событий. США должны понимать, что это серьезный удар по отношениям Анкары и Вашингтона и заявления Байдена не останутся без последствий".
Несмотря на заявления Байдена еще раз утверждаем, что в Турции не было никакого геноцида против армян и заявления Байдена не имеют никакой юридической основы", - заявили в администрации.
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