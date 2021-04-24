США допустили огромную ошибку в отношении Анкары

Президент США Джозеф Байден, использовав слово "геноцид" по поводу событий 1915 года, допустил большую ошибку по отношению к Турции.

Об этом сказали Day.Az в Администрации президента Турции.

"Вместо того чтобы утверждать претензии армянской диаспоры, Байден должен был призвать к расследованию данных событий. США должны понимать, что это серьезный удар по отношениям Анкары и Вашингтона и заявления Байдена не останутся без последствий".

Несмотря на заявления Байдена еще раз утверждаем, что в Турции не было никакого геноцида против армян и заявления Байдена не имеют никакой юридической основы", - заявили в администрации.