https://news.day.az/politics/1336993.html Искажение исторических фактов в заявлении Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление - МИД
Искажение исторических фактов в заявлении Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление - МИД
Искажение исторических фактов в заявлении Президента США Джо Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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