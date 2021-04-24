Главы МИД Азербайджана и Турции подчеркнули недопустимость фальсификации истории

24 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов назвал попытки руководителей некоторых стран политизировать события 1915 года неприемлемыми и подчеркнул, что заявление президента США по т.н. "геноциду" армян было искажением исторических фактов.

Байрамов довел до внимания собеседника, что в то время как события 100-летней давности представляются в искаженной форме, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

Министры подчеркнули недопустимость фальсификации истории и использования ее в политических целях.

Отметим, что ранее президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году геноцид в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян и что события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.