С признанием т.н. "геноцида армян" комплекс рисков и вызовов для США возрастает.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Станислав Притчин, комментируя признание президентом США так называемого "геноцида армян".

Российский эксперт подчеркивает, что для Турции это вопрос принципиальный, и весь контекст будущих отношений будет выстраиваться с учетом данного решения президента США.

"Соответственно, мы можем говорить, что, скорее всего, будет максимальное сворачивание тех сфер, где Турция и США сотрудничают, и увеличится количество конфликтных точек по многим аспектам. Потому что Турция - ключевой игрок в Ираке, Сирии, Ливии, на Южном Кавказе. Конечно, линия разлома Турция - США серьёзным образом будет влиять на последующее взаимодействие этих стран внутри НАТО", - отметил он.

По мнению Станислава Притчина, США своим решением мало что выигрывает.

"Решение в поддержку Армении, которая в геополитическом плане неспособна сильно укрепить позиции США на Южном Кавказе, может привести к осложнениям отношений с Турцией и, соответственно, с Азербайджаном. Комплекс рисков и вызовов для США возрастает", - добавил российский эксперт.