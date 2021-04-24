Турецкие политики решительно осудили заявление Байдена

Турецкие политики решительно осудили заявление президента США Джозефа Байдена, где последний использовал слово "геноцид" в связи с событиями 1915 года в Османской империи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, министр торговли Турции Мехмет Муш на своей странице в Twitter заявил, что слова президента США, которые не опираются на какие-либо факты, является попыткой нанести ущерб турецко-американским отношениям: "Мы осуждаем использование президентом США термина "геноцид" в отношении событий 1915 года".

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что единственным основанием заявления Байдена по событиям 1915 года является популизм: "Словечки не могут изменить или переписать историю. Нас никто не будет учить нашей истории. Мы полностью отвергаем данное заявление, единственным основанием которого является популизм".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя заявления Байдена, сказал: "Исторические события должны изучаться историками. Узкие интересы политической конъюнктуры не могут определять исторические факты. На самом деле, когда наш президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал к созданию совместной исторической комиссии для расследования событий 1915 года, он хотел уберечь исторический вопрос от тени политики и злонамеренных кругов. Те, кто боялись, что правда будет раскрыта через документы, не смогли ответить на этот призыв. Президент США проигнорировал эти факты и занял несправедливую позицию".

Он добавил, что заявление президента США основано на необоснованных обвинениях, оно нанесет ущерб усилиям по нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Нуман Куртулмуш, в свою очередь, заявил, что исторические факты не могут быть заменены ложью ради политических ожиданий: "В нашей славной истории нет и не было геноцида армян!".

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик также прокомментировал заявление Байдена.

"Мы не принимаем и решительно осуждаем заявление президента США Байдена о событиях, произошедших в Османской империи в 1915 году, не имеющее исторической и правовой основы и основанное на необоснованных утверждениях", - отметил он.