Недальновидный шаг Байдена негативно отразится на позиционировании США в Азербайджане и Турции

Президент США Джо Байден назвал события 1915 года в Османской империи "геноцидом". Услышать это из Белого дома армяне мечтали многие годы, и вот Байден не подвел, впервые поставив интересы армянства выше национальных интересов своей страны. Ничего не выигрывает от этого и Армения. Помимо временного морального удовлетворения, она не получает от недальновидности американского лидера ничего, кроме продолжения проблем с Турцией и Азербайджаном. Именно от этих стран, а не Соединенных Штатов, зависит благополучие армянского народа, радующегося сегодня этой "победе" и не понимающего, насколько далеко назад отброшена перспектива нормализации для Армении после этого 24 апреля.

Добившись произнесения заветного слова от Белого дома, армянство фактически подписало приговор Армении, даже если в американо-турецких отношениях ничего не изменится. Ситуация в регионе развивается вне зависимости от каких-то заявлений из Вашингтона или откуда-либо еще. Определяющими силами тут являются Турция и Россия, и раздраженный российско-турецкими отношениями Вашингтон должен понимать, что своими недружественными шагами подталкивает Анкару к еще большему сближению с Москвой, потому что шантаж, угрозы и прочие подобные методы в отношениях с Турцией не действенны. В США это, возможно, уже давно поняли, но все еще рассчитывают решить задачу демонстрацией силы.

В Армении же сегодня жгут флаги, молодежь празднует очередную годовщину 106-летнего мифа, охваченная ненавистью, которую в соседней стране принято называть патриотизмом. Пару дней истерия еще будет продолжаться, а потом настанут будни и через какое-то время "геноцид" из уст Джо Байдена перестанет быть событием. Моральное удовлетворение сойдет на нет, зато останется хаос, неустроенность, политический и экономический кризис. Все это можно было бы разрешить нормализацией отношений с соседями, однако Армения, пытаясь добиться нереального, теряет последние возможности построить нормальное будущее. Грубо говоря, заявление Байдена вбило огромный гвоздь в гроб армянских надежд на лучшую жизнь не где-то в Калифорнии или Марселе, а в Ереване, Масисе или Иджеване.

Как отметил в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Фархад Мамедов, признание Байденом "геноцида армян" можно рассматривать с нескольких углов.

"Я думаю, то, что Азербайджан самостоятельно решил свою проблему с армянской оккупацией военным путем при поддержке Турции, сыграло тут определенную роль. США в период 44-дневной войны демонстрировали пассивную политику. Можно сказать, что после начала деятельности Байдена это первый серьезный шаг в региональной политике Штатов", - считает политолог.

Мамедов напомнил, что Президент Ильхам Алиев ранее заявлял о том, что со стороны США практически нет импульсов в направлении Азербайджана. То есть США остались в стороне от основных процессов и теперь отыгрываются признанием 106-летнего фейка. По мнению нашего собеседника, в ближайшее время Вашингтон должен будет предложить что-то иное кроме игры в "признать - не признать исторический фейк".

В любом случае, подчеркнул политолог, этот шаг Байдена негативно отразится на позиционировании Штатов в Азербайджане и Турции.

"Примечательно, что Байден до этого признания поговорил с президентом Турции, то есть была попытка сглаживания острых углов. В пресс-релизе и администрации Белого дома, и администрации турецкого лидера говорилось о вопросах американо-турецкой повестки и не было никакой резкости ни с одной из сторон. Было принято решение продолжить диалог в июне во время саммита НАТО на двусторонней встрече. То есть американо-турецкая повестка, думаю, не пострадает. Будут дипломатические заявления со стороны Турции, но никто, ни одна из сторон, на мой взгляд, не станет жертвовать нынешними отношениями в угоду армянскому фейку, потому что эти отношения очень важны.

У США, кроме признания этого исторического фейка, в арсенале не осталось ничего против Турции. Скажу больше - для американцев это настолько несущественный вопрос, что они решили просто использовать его как разменную монету в политике в отношении Турции. На самом деле, существуют более серьезные вопросы, такие, как закупки Анкарой российского вооружения, Сирия, восточное Средиземноморье и так далее. Произнесение Байденом слова "геноцид" говорит о том, что американская сторона несерьезно относится к этому армянскому фейку и сделала это только для того, чтобы иметь возможность показать Анкаре, что Вашингтон тоже чем-то недоволен", - сказал Фархад Мамедов.

Лейла Таривердиева