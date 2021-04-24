Армяне: то ли кость в горле, то ли бита для битья

24 апреля во многих странах поминают жертв событий 1915-18 годов в ходе Первой мировой войны. Ожидалось, что сегодня президент США Джо Байден, вероятно, объявит об официальном признании на федеральном уровне так называемого "геноцида" армян, передает Day.Az со ссылкой на КП.

И вот заявление Белого дома за подписью Байдена опубликовано. В нем содержится слово "геноцид", но главной, ожидавшейся многими фразы об официальном признании Штатами "геноцида" армян, нет.

Заявление заканчивается словами: "Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад".

Как это повлияет на ситуацию в мире, ведь Турция - вторая по величине страна НАТО, которая пытается строить партнёрство и с Вашингтоном, и с Москвой? Отвечаем на главные вопросы.

РАЗВЕ ВАШИНГТОН УЖЕ НЕ ПРИЗНАЛ "ГЕНОЦИД"?

Формально Госдеп (американский МИД) сделал это ещё в 1951 году, комитет по международным делам нижней палаты Конгресса - в 2010, а парламент США в целом - в 2019. Однако тогдашний лидер Дональд Трамп данный шаг не поддержал. А без участия исполнительной власти - это лишь ни к чему не обязывающая декларация "за всё хорошее против всего плохого".

Но вот если соответствующий акт подпишет президент, то за этим вполне могут последовать конкретные меры - санкции. Ведь Турция категорически отказывается признавать "геноцид" и уж тем более платить компенсации потомкам жертв.

ЧТО ДУМАЮТ САМИ ТУРКИ?

Факт массовой гибели армян 106 лет назад не отрицает и нынешняя Анкара. Весь вопрос - можно ли это считать "геноцидом", то есть заранее спланированным убийством целого народа, подобно холокосту в гитлеровской Германии?

"Чтобы укрепить обороноспособность, в разгар Первой мировой пришлось массово переселять людей, но процесс был плохо подготовлен, многие умерли из-за сурового климата и недостатка продовольствия на новом месте", - примерно так вам скажут современные турецкие историки.

- Ту трагедию подстроил Запад, чтобы стравить наши страны и не допустить создания в Евразии своего антипода - мощного союза дружественных народов, - говорил мне стамбульский бизнесмен и соратник президента Реджепа Тейипа Эрдогана - Этхем Санджак.

Кстати, в тех событиях массово гибли и другие жители Турции из числа нацменьшинств - ассирийцы, понтийские греки, евреи... То есть говорить о геноциде исключительно армян - с исторической точки зрения - не вполне корректно.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ РОССИИ И ДРУГИХ ДЕРЖАВ?

Так называемый "геноцид" признали почти все развитые страны - особенно те, где велика армянская диаспора. Россия это сделала ещё в 1995 году.

В ряде европейских стран - Швейцарии, Словакии, Греции, Италии, Франции - отрицание "геноцида" армян является уголовным преступлением, за которое грозит крупный денежный штраф или тюремный срок в несколько лет.

Зато, например, Израиль, хотя события 1915 года называют "прологом к холокосту", не отрицает, но и не признаёт "геноцид". Мол, страна и так живёт во враждебном окружении, множить число врагов ни к чему, а с Турцией у Израиля отношения хоть как-то, но выстраиваются.

ПОЧЕМУ США ОЗАБОТИЛИСЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ ЛИШЬ СЕЙЧАС?

Турция долгие годы была важнейшим сателлитом Штатов на Ближнем Востоке, вторым по мощи членом НАТО. Но последнее десятилетие Анкара всё громче заявляет о желании стать сверхдержавой, ведёт собственную игру. Которая далеко не во всём совпадает с целями американцев.

Например, Турция вместе с Россией и Ираном успешно занимается мирным урегулированием в Сирии - тогда как для Вашингтона, напротив, выгодно оставить там зону хаоса.

На этом фоне последние пять лет Анкара всё заметнее сближается с Москвой. Полноценным союзником её назвать сложно, Эрдоган каждый год заявляет, что не признаёт Крым российским. Но по целому ряду направлений сотрудничество крепнет - мы продаём южным соседям зенитные комплексы С-400, строим вместе с ними АЭС "Аккую", поставляем голубое топливо по введённому год назад газопроводу "Турецкий поток".

Неудивительно, что США ищут повод наказать строптивого партнёра. Для чего и используют историческую трагедию армянского народа.

ВОЗМОЖНО, ЭТО ПОПЫТКА ПОВЛИЯТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ТУРЦИЮ

После очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые протесты. Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден назначить на июнь 2021 года досрочные выборы. Конечно, действующий лидер надеется победить.

Поэтому, очень возможно, "признанием геноцида" Штаты могли бы решить сразу несколько задач. С одной стороны - щёлкнуть по носу турок. С другой стороны - показать Пашиняну и его электорату: смотрите, Запад с вами (что будет весьма кстати: за последний год рейтинг правящей в Армении коалиции "Мой шаг" обвалился с 60% до 30%). Зато в обмен американцы всегда смогут попросить Пашиняна пойти на какие-либо антироссийские шаги.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ?

Кремль - один из немногих мировых игроков, успешно строящий отношения со всеми евразийскими партнёрами: и с Индией, и с Китаем, и с израильтянами, и с арабами, наконец, и с Армений, и с Турцией. Это наше преимущество и надо использовать: не распалять у других исторические обиды, а предлагать общую архитектуру безопасности и справедливый миропорядок. Что мы и делаем.