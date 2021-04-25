Интердевочка Южного Кавказа- куда приводит Армению вера в мифы

"Интердевочка"- один из самых популярных художественных фильмов периода перестройки. Валерий Тодоровский рассказал зрителям историю жизни молодой медсестры Тани Зайцевой, которая в свободное от работы время занималась валютной проституцией. Ничего особо постыдного в торговле собой она не видит. Он живет мечтой о совсем иной жизни, стремясь к мифическому раю за рубежом. Луч надежды забрезжил перед Таней, когда один из ее клиентов, швед Эдвард Ларсен делает ей предложение.

Для выезда в Швецию Зайцевой необходимы различные документы. В том числе и разрешение на выезд от родного отца, который их бросил больше 20 лет назад. Будучи нищим вахтёром, отец Тани требует за своё согласие 3 тысячи рублей - огромные деньги. Но Таня так верит в мечту, в придуманный миф о счастье за кордоном, что добывает эту сумму, пропуская через себя всех, кого только можно. В итоге, она оказывается в Швеции, но счастья там нет. Это миф. Разочарованная Таня находит отдушину в связи с дальнобойщиком Виктором. Финал же ее жизни и вовсе трагичен- интердевочка разбивается в аварии.

Судьба Армении и ее граждан очень похожа на судьбу Тани Зайцевой. Они также живут мифами. К примеру, на протяжении почти трех десятков лет они верили в миф о "непобедимости" армянской армии. Они упивались своими же речами о "могучем духе" армянских солдат, которые, по извращенной логике создателей и распространителей этого бреда, своим духом могли противостоять новейшим технологиям. Армянские мифотворцы придумывали речи Геродота, Плиния -младшего, якобы что-то и где-то кому-то сказавших про армян.

Хорошо, что дело не дошла до коня Калигулы по кличке Инцитат, на речи которого могли сослаться любители мифов из РА. Могли они привести в качестве свидетеля их "доблести" и коня Александра Македонского по кличке Буцефал. Скажу больше- они могли бы заявить, что найдено доказательство диалога между Инцитата и Буцефала по поводу "героизма" армян. Впрочем, и без того мифы , в которые верили граждане РА, были смешны и нелепы.

Почему? Да потому, что нужно быть крайне примитивно мыслящим человеком, чтобы верить в способность самой экономически отсталой, малочисленной страны Южного Кавказа противостоять государству, военный бюджет которого почти равен госбюджету РА. Потому, что невозможно, будучи в трезвом уме, не видеть, растущее влияние Азербайджана в мире и регионе. Потому, что Азербайджан давно и успешно, зачастую невзирая на позицию ведущих мировых держав, реализовал грандиозные экономические и транспортные проекты.

Наша страна создала самую мощную, блестяще выученную, лучше всех в регионе оснащенную армию. И об этом регулярно говорилось в рейтингах армий мира, где Азербайджан традиционно на десятки позиций стоял выше РА. Но там верили в придуманный ими же миф. Первый мощный удар по которому был нанесен по итогам четырехдневной отечественной войны 2016 года. Тогда, в предельно короткое время, наша армия освободила 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, взяв под контроль стратегически важную высоту Леле-тепе.

Шок в РА был огромным. Но, по причине скоротечности той войны, он оказался скоротечным. Да и власть в РА сменилась. В общем, вера в миф пошатнулась, но устояла. А потом произошла 44-дневная война, по итогам которой азербайджанская армия в пух и прах разнесла армию противника. Свыше 10.000 "духовитых" армян бежало с поля боя. Те, кто видел наступление наших войск, до сих пор с ужасом об этом вспоминают. А в сухом остатке мы имеем возвращение семи ранее оккупированных районов нашей страны, наш флаг в Шуше, армянские трофеи в Баку и полный крах мифа, которых армяне жили почти тридцать лет.

Но, у них есть еще один миф, еще более давний. Это миф о "геноциде армян". Огромные деньги и усилия тратит мировое армянство на то, чтобы в той или иной стране мира "признали" то, чего не было в природе. Вот и ООН исходит из того, что факт "геноцида" должен быть установлен соответствующей судебной инстанцией. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы США официально признать вымышленный "геноцид армян" в Османской империи в начале XX века. "Факт геноцида должен определять соответствующая судебная инстанция, если говорить о позиции ООН", - сказал он.

То есть, совершенно неважно, признает Джо Байден "геноцид армян" или нет. В конечном итоге, его никогда не признает Турция. Потому, что это миф. Точно такой же, как миф о беззаботной жизни за рубежом, веря в который валютная проститутка Таня Зайцева отдавалась все новым и новым клиентам. Армению, как и интердевочку, пользовали все подряд. На ее вере в миф зарабатывают и ушлые и ангажированные политики из разных стран мира, а также армянская диаспора. Она, кстати, очень похожа на отца Тани, алкоголика и нищего вахтера, который толкает дочь на новые унижения, на поиск новых клиентов.

И что в итоге? А в итоге, Армения лишена множества атрибутов государственности и суверенитета. Ее население стремительно сокращается. Ее внешний долг растет, она движется к дефолту. Ее раздирает внутриполитический кризис. Она живет в страхе новой войны, при этом происходит сублимация страха в реваншистские заявления. Чем все это кончится? Тем же, чем все закончилось для Тани Зайцевой- трагедией. В которой не будет виноват никто, кроме тех, кто живет верой в мифы.

Акпер Гасанов