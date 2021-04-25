Анкара должна закрыть авиабазу Инджирлик для Вашингтона - МНЕНИЕ
Турция после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть находящихся на ней американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Такое мнение выразил в интервью корреспонденту ТАСС председатель партии "Родина" Догу Перинчек, передает Day.Az.
"Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных", - уверен политик.
В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия этой авиабазы для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.
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