Анкара должна закрыть авиабазу Инджирлик для Вашингтона

Турция после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть находящихся на ней американских военнослужащих в Соединенные Штаты.

Такое мнение выразил в интервью корреспонденту ТАСС председатель партии "Родина" Догу Перинчек, передает Day.Az.

"Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных", - уверен политик.

В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия этой авиабазы для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.