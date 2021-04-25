Сенатор от Нью-Джерси ответил главе азербайджанской диаспоры

Сенатор от штата Нью-Джерси ответил на письмо главы Женской ассоциации американских азербайджанцев Мунаввар Вахабовой по поводу минирования армянами территорий в Карабахе, Ходжалинской трагедии и 44-дневной войны.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме, подписанном членом Демократической партии, первым афроамериканским сенатором США от Нью-Джерси Кори Букером говорится, что Америка - это страна, построенная на нераздельной и всеобщей вере в права человека. По его словам, Соединенные Штаты продолжают бороться за равные права для всех своих граждан.

В письме отмечается, что Азербайджан оказался под серьезным давлением в январе 1990 года, известном как "Черный январь", а в феврале 1992 года военнослужащие Армении и России совершили ужасное военное преступление, убив ни в чем не повинных азербайджанцев в городе Ходжалы, и это событие уничтожило простую истину, что каждая человеческая жизнь ценна и значима.

"Благодарю вас за то, что написали мне. Я горжусь тем, что представляю вас в Сенате Соединенных Штатов, и всегда готов услышать о проблемах, стоящих перед нашим государством", - говорится в письме.