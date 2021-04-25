Визит военного преступника Арутюняна в Россию вызывает много вопросов

Вызывает очень много вопросов, под каким статусом разыскиваемый Азербайджаном военный преступник Араик Арутюнян совершил визит в Россию, поскольку так называемой "Нагорно-Карабахской республики" не существует, ее никто не признал.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.

Он отметил, что сама Россия тоже не признала этот режим: "Теперь возникает вопрос, на каком уровне он был принят в России. Как получается, что человек, разыскиваемый Интерполом, незаметно едет в Россию, а российская сторона не арестовывает и не выдает его Азербайджану? Это показывает, что Россия неискренна в своей миротворческой миссии, в противном случае разыскиваемый Интерполом человек должен был быть арестован. Он военный преступник, сепаратист, приказавший обстреливать ракетами азербайджанские города. В этом случае он обязательно должен быть арестован и привлечен к ответственности перед судом. На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода со своего поста".

Ализаде добавил, что организация такого визита льет воду на мельницу сепаратистов и работает на армян.