Генсек Тюркского совета осудил заявление Байдена о т.н. «геноциде армян»

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев осудил заявление президента США Джозефа Байдена о т.н. "геноциде армян", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета.

"Я очень огорчен заявлением президента США по поводу событий 1915 года, которое явно несет политическую мотивацию в ущерб историческим фактам и подрывает надежды на сотрудничество и стабильность в регионе.

Страны и их народы не должны быть судимы и осуждены парламентами или администрациями других стран с злополучными политическими целями, лишенными исторического, научного и юридического содержания. Напротив, события 1915 года необходимо изучать прозрачно и справедливо с учетом международного права и соответствующих международных документов. Использование искаженных исторических обвинений в адрес другой страны может сыграть только на руку тем, кто желает раздуть чувства ненависти, мести и вражды в обществе.

Осуждая заявление президента США, я считаю, что искажение истории с политическими целями или попытки "переписать историю" и ее использование для политического давления только вызовут дальнейшую поляризацию между странами и народами, что будет препятствовать миру и стабильности в нашем регионе.

В этом контексте я считаю инициативу Турции по созданию Совместной исторической комиссии для изучения историками событий 1915 года и открытия ее архивов смелой и похвальной. Это конструктивный подход и проявление доброй воли для всех, кто намеревается раскрыть факты истории, чтобы установить справедливую память", - говорится в заявлении Амреева.

Отметим, что 24 апреля президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян и что события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.