https://news.day.az/politics/1337039.html Управление по коммуникациям Администрации Эрдогана подготовило видеоматериал об армянском терроре - ВИДЕО
Управление по коммуникациям Администрации Эрдогана подготовило видеоматериал об армянском терроре - ВИДЕО
Управление по коммуникациям Администрации Президента Турции подготовило видеоматериал об убийствах, совершенных такими армянскими террористическими организациями, как ASALA и JCAG.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, видеоматериалом на своей странице в Twitter поделился руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.
"Армянские террористические организации, совершив ряд покушений, взрывов и вооруженных нападений, наряду с турками, убили также большое количество мирных граждан других стран, в том числе граждан Азербайджана, Франции, Швеции и США", - отмечает Алтун в комментарии к видео.
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