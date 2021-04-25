Азербайджанцы Америки обратились в Палату представителей США

Правление Координационного совета азербайджанцев Америки в знак протеста против недопустимого поведения Армении в связи с картами минных полей направило письмо в международные организации в этой стране и членам Палаты представителей США.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой, в письме говорится, что отказ Армении предоставить информацию в связи с заминированными территориями препятствует проведению на этих землях широкомасштабных восстановительных работ, мирные жители и военнослужащие погибают и получают ранения из-за мин, установленных Арменией на территории Азербайджана, передает Day.Az.