В Швеции выразили протест против отказа Армении предоставить карты минных полей – ФОТО
В столице Швеции Стокгольме выразили протест против отказа Армении предоставить карты минных полей.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, организации "SAF", "Во имя Азербайджана", "Общество культуры Карабаха" провели акцию в городе в знак протеста против отказа Армении предоставить карты минных полей. Материалы для акции подготовил наш соотечественник Рза Гарачай.
В ходе акции был развернут плакат с надписью "Армения не предоставляет карты минных полей".
В то же время, по инициативе "SAF" парламент Швеции был проинформирован об отказе Армении предоставить карты минных полей. Было отмечено, что мирное население Азербайджана и военнослужащие азербайджанской армии подрываются на минах, установленных вооруженными силами Армении на освобожденных от оккупации территориях и, несмотря на договоренность, достигнутую 10 ноября прошлого года, Армения отказывается предоставить карты минных полей.
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