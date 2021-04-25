В Швеции выразили протест против отказа Армении предоставить карты минных полей

В столице Швеции Стокгольме выразили протест против отказа Армении предоставить карты минных полей.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, организации "SAF", "Во имя Азербайджана", "Общество культуры Карабаха" провели акцию в городе в знак протеста против отказа Армении предоставить карты минных полей. Материалы для акции подготовил наш соотечественник Рза Гарачай.

В ходе акции был развернут плакат с надписью "Армения не предоставляет карты минных полей".

В то же время, по инициативе "SAF" парламент Швеции был проинформирован об отказе Армении предоставить карты минных полей. Было отмечено, что мирное население Азербайджана и военнослужащие азербайджанской армии подрываются на минах, установленных вооруженными силами Армении на освобожденных от оккупации территориях и, несмотря на договоренность, достигнутую 10 ноября прошлого года, Армения отказывается предоставить карты минных полей.