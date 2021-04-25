Заявление Байдена о событиях 1915 г. может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию

Заявление президента США Джозефа Байдена касательно событий 1915 года может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию.

Об этом сказала Trend в воскресенье доктор политических наук, государственный советник Российской Федерации первого класса и экс-начальник Управления СНГ Росзарубежцентра при МИД РФ Татьяна Полоскова, комментируя заявление президента США в связи с так называемым "геноцидом армян", передает Day.Az.

"Высказывания президента Байдена касательно событий 1915 года не могут не вызывать неприятия в Турции и Азербайджане. Да и не только там. Мир в регионе еще хрупок, и Байден в данной ситуации подобен слону в посудной лавке", - сказала Полоскова.

По ее словам, возникает вопрос о том, является ли эта инициатива личной, спичрайтеров или это результат активности армянского лобби: "Но думаю, что скоро мы уже получим на него ответ".

Полоскова отмечает, что с политической точки зрения это значимое событие, но надо понаблюдать, что будет дальше: "Последуют ли какие-то конкретные действия в сторону ухудшения отношений с Турцией, будут ли США активизировать свою деятельность в Закавказье, в том числе в карабахском вопросе? Если да, то это может существенно повлиять на геополитический расклад. Но я не исключаю, что заявление Байдена может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию и тем более стать началом неких принципиальных шагов и решений. Это покажет время".