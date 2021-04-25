Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курсы в Турции

Военнослужащие азербайджанской армии успешно завершили командные курсы в Испарте (Турция) в рамках договора "О сотрудничестве в сфере военного образования", подписанного между двумя странами.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.