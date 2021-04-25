https://news.day.az/politics/1337093.html Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курсы в Турции – ФОТО
Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курсы в Турции – ФОТО
Военнослужащие азербайджанской армии успешно завершили командные курсы в Испарте (Турция) в рамках договора "О сотрудничестве в сфере военного образования", подписанного между двумя странами.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
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