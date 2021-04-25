Три генерала азербайджанской армии отправлены в запас

Еще три генерала азербайджанской армии отправлены в запас.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, среди уволенных генерал-лейтенант Захид Гусейнов, генерал-майор Расим Алиев и генерал-майор Лянкяран Алиев.

Генерал-лейтенант Захид Гусейнов занимал должность замначальника Генштаба, Лянкяран Алиев - начальника инспекции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, а Расим Алиев - начальника Управления по идеологической работе.