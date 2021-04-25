https://news.day.az/politics/1337118.html Три генерала азербайджанской армии отправлены в запас
Три генерала азербайджанской армии отправлены в запас
Еще три генерала азербайджанской армии отправлены в запас.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, среди уволенных генерал-лейтенант Захид Гусейнов, генерал-майор Расим Алиев и генерал-майор Лянкяран Алиев.
Генерал-лейтенант Захид Гусейнов занимал должность замначальника Генштаба, Лянкяран Алиев - начальника инспекции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, а Расим Алиев - начальника Управления по идеологической работе.
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