https://news.day.az/politics/1337123.html Министр иностранных дел Литвы едет в Азербайджан
Министр иностранных дел Литвы едет в Азербайджан
Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис приезжает с визитом в Азербайджан.
Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Латвии, сегодня начинается визит министра Г.Ландсбергиса в Южно-Кавказский регион, передает Day.Az.
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