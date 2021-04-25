Министр иностранных дел Литвы едет в Азербайджан

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис приезжает с визитом в Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Латвии, сегодня начинается визит министра Г.Ландсбергиса в Южно-Кавказский регион, передает Day.Az.