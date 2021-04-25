Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова - ФОТО
По поручению министра обороны, военнослужащими Азербайджанской Армии была почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, сначала военнослужащие посетили могилу Национального героя на Аллее шехидов. Затем были возложены цветы к памятнику А.Агарунову, установленному в Наримановском районе Баку.
Почтив минутой молчания светлую память доблестных сынов, павших шехидами за территориальную целостность Родины, участники поведали о славном жизненном пути А.Агарунова, отметили героизм, проявленный им в боях. Было подчеркнуто, что наш герой отдал жизнь за независимость своей Родины.
Отметим, что Альберт Агарунов отправился на фронт добровольцем сразу после начала боевых действий в Нагорном Карабахе и героически погиб 8 мая 1992 года при обороне города Шуша.
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