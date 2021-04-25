https://news.day.az/politics/1337181.html Российские миротворцы подорвались на мине в Карабахе - есть раненые - СМИ
Российские миротворцы подорвались на мине в Карабахе - есть раненые - СМИ
Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в воскресенье, 25 апреля, стало известно Telegram-каналу "Военный обозреватель".
Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине. Официального подтверждения произошедшего пока нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре