Российские миротворцы подорвались на мине в Карабахе

Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в воскресенье, 25 апреля, стало известно Telegram-каналу "Военный обозреватель".

Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине. Официального подтверждения произошедшего пока нет.